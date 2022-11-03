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Продолжаются учения Сил спецназа азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 3 ноября 2022 10:13 (UTC +04:00)
Продолжаются учения Сил спецназа азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Выполнены задачи по очередным этапам учений с воинскими частями Сил специального назначения.

Как сообщили Trend в четверг в министерстве обороны Азербайджана, спецназовцы выполнили различные разведывательные задачи и специальные операции в глубине обороны условного противника.

При поддержке авиационных, артиллерийских средств и ударных дронов были выполнены действия по взятию под контроль установленных рубежей и пунктов.

В плановом порядке параллельно ведется проверка специальной подготовки, в том числе проверка уровня профессионализма военнослужащих по выполнению боевых задач в высокогорной, лесистой местности и преодолению сложной системы препятствий.

Учения спецназа продолжаются.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Продолжаются учения Сил спецназа азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
Продолжаются учения Сил спецназа азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
Продолжаются учения Сил спецназа азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
Продолжаются учения Сил спецназа азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
Продолжаются учения Сил спецназа азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
Продолжаются учения Сил спецназа азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
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