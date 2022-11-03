Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан - один из важнейших проектов развития нефтяной отрасли - Али Ахмедов

БАКУ /Trend/ - Проект трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан стал одним из стратегически важных проектов развития нефтяной отрасли Азербайджана.

Об этом сказал в четверг заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов в ходе мероприятия, посвященного второй годовщине Победы Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева в 44-дневной войне, передает Trend.

По его словам, кроме того, страна создала эффективную нефтяную стратегию.

«Азербайджан сегодня обеспечивает нефтью и газом десятки стран мира. Основу для этого заложил «Контракт века», который был подписан в 1994 году», - сказал вице-премьер.

Ахмедов сказал, что Азербайджан является инициатором энергетических проектов, которые сегодня представляют стратегическую важность для многих стран.

«Хочу также отметить, что освобождение территорий страны от армянской оккупации создало для нас и региона в целом большие экономические возможности. Азербайджан создает крупномасштабные транспортно-логистические проекты, которые будут служить созданию связи со странами региона, в том числе между Азией и Европой», - сказал Ахмедов.