В Агдаме обнаружена мина-ловушка из четырех мин (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Агдаме обнаружена мина-ловушка, состоящая из четырех мин.

Как сообщили Trend в четверг в Агентстве Азербайджана по разминированию, масштабное минирование Арменией территорий, в том установка мин-ловушек, представляют собой террор, направленный против гражданского населения Азербайджана. 2 ноября 2022 года в селе Мехдили Джебраильского района в результате разрыва очередной мины пострадал Ахмедов Ильгар Хейбат оглу, 1972 года рождения.

Было отмечено, что в ходе операций по разминированию, проводимых Агентством Азербайджана по разминированию, регулярно обнаруживаются мины-ловушки. Так, в ходе операций по разминированию, проводимых у села Орта Гервенд Агдамского района, в районе территорий гражданского назначения была обнаружена противотанковая мина TM-62P3 с установленной на ней противопехотной миной PMN-2, а также обнаружено размещение противопехотной мины PMN-2 поверх трех противотанковых мин TM-62P3, установленных друг над другом. Противотанковая мина с семью килограммами взрывчатого вещества предназначена для выведения из строя техники. В результате взрыва обнаруженных мин-ловушек, состоящих из противотанковых и противопехотных мин, вероятность выживания человека равна нулю.

Агентство Азербайджана по разминированию еще раз обращается к гражданам с призывом пользоваться на освобожденных территориях только установленными маршрутами, не отклоняясь от них, и не прикасаться к неизвестным предметам.

(Перевод: Фидан Мустафаева)