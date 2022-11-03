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Выделены средства на реконструкцию автодорог в Хазарском районе Баку - Распоряжение

Политика Материалы 3 ноября 2022 13:34 (UTC +04:00)
Выделены средства на реконструкцию автодорог в Хазарском районе Баку - Распоряжение

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о некоторых мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Хазарского района города Баку.

Согласно Распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Бина, Бузовна, Гала, Мардакан и Зиря Хазарского района города Баку, из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределения средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 4,4 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в настоящем Распоряжении, а Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из Распоряжения.

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