Выделены средства на реконструкцию автодорог в Хазарском районе Баку - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о некоторых мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Хазарского района города Баку.

Согласно Распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Бина, Бузовна, Гала, Мардакан и Зиря Хазарского района города Баку, из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределения средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 4,4 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в настоящем Распоряжении, а Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из Распоряжения.