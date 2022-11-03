В Азербайджане группа лиц награждена за заслуги в развитии сельского хозяйства - Распоряжение

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Новости БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении группы лиц за заслуги в развитии сельского хозяйства в Азербайджанской Республике. Согласно Распоряжению, награждаются следующие лица, имеющие заслуги в развитии сельского хозяйства в Азербайджанской Республике: орденом «Эмек» 3-й степени Абдуллаев Рази Фарман оглу Алыев Этибар Ильяс оглу Бадалов Рафиг Мамедали оглу Эльдаров Ханлар Байрамшах оглу Ахмедов Алескер Фарзи оглу Акберзаде Фарид Вилаят оглу Алиев Хаган Али оглу Асадов Асад Ага оглу Гаджиев Гияс Гаджиага оглу Гейдаров Самир Бакихан оглу Гасанов Мусбат Музаффар оглу Ханларов Зияд Гаджи оглу Ибадов Ибад Аловсат оглу Керимов Тураб Вели оглу Гулиев Фамиль Сеймур оглу Гурбанов Бабек Мухаммед оглу Гурбанов Нусрет Яхъя оглу Гурбанов Махмуд Шахмурад оглу Мамедов Эльдениз Байрам оглу Мамедов Али Иса оглу Мурадов Юсиф Гасан оглу Мусаев Вугар Эйюб оглу Новрузов Тельман Мириш оглу Саруханов Нуреддин Салех оглу Шихыев Аллахверди Расул оглу Тагиев Ясин Исфандияр оглу Талыбов Фахраддин Абдул оглу Залов Фуад Аббас оглу медалью «Терегги» Гондолова Рамзия Шамиль гызы Гамидов Огтай Низами оглу Гусейнов Муртуз Йельмар оглу Исмаилов Эльчин Фазаиль оглу Мамедов Халиг Имамверди оглу Мамедов Мардан Мамед оглу Шахвелиев Рахман Джамамед оглу Тагиев Рафиг Таги оглу.