Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Освобожден от должности заместитель начальника Службы протокола Президента Азербайджана

Политика Материалы 3 ноября 2022 15:30 (UTC +04:00)
Освобожден от должности заместитель начальника Службы протокола Президента Азербайджана

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение об освобождении Арифа Васиф оглу Самедова от должности заместителя начальника Службы протокола Президента Азербайджанской Республики.

Распоряжением Ариф Васиф оглу Самедов освобожден от должности заместителя начальника Службы протокола Президента Азербайджанской Республики.

Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Другим распоряжением главы государства Ариф Васиф оглу Самедов назначен начальником Службы протокола Президента Азербайджанской Республики.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости