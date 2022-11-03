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В Брюсселе началось заседание комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы (ФОТО)

Политика Материалы 3 ноября 2022 16:06 (UTC +04:00)
В Брюсселе началось заседание комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы (ФОТО)

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - В Брюсселе проходит заседание комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы.

Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил генеральный секретарь Службы внешних действий Европейского союза Стефано Саннино, передает в четверг Trend.

"Рад приветствовать в Брюсселе комиссию по делимитации азербайджано-армянской государственной границы во главе с заместителем премьер-министра Армении Мгером Григоряном и заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым на третьем заседании. Европейский союз настоятельно призывает стороны предпринять шаги для повышения безопасности на местах и добиться прогресса в делимитации границ", - говорится в публикации.

В Брюсселе началось заседание комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы (ФОТО)
В Брюсселе началось заседание комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы (ФОТО)
В Брюсселе началось заседание комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы (ФОТО)
В Брюсселе началось заседание комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы (ФОТО)
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