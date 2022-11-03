МИД Азербайджана подтвердил информацию о планируемой встрече Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Вашингтоне

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что в ближайшие дни в Вашингтоне состоится трехсторонняя встреча с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает в четверг Trend, начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос представителей местных СМИ в связи с этим, сказал, что подход азербайджанской стороны к анонсированию подобных встреч заключается в том, что, как правило, первой об этом должна объявлять принимающая встречу страна.

"Действительно, в ближайшие дни в Вашингтоне по инициативе и при участии госсекретаря США Энтони Блинкена планируется встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна", - отметил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)