Министр обороны Азербайджана понаблюдал за учениями танковых частей и воинских частей коммандо (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства понаблюдали за учениями танковых частей и воинских частей коммандо.

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве обороны Азербайджана, министр обороны посетил пункты командного управления, где после наблюдения за учениями и подготовительными упражнениями коммандо, были заслушаны доклады командного состава.

Было доложено, что в процессе учений отрабатывается выведение из строя бронетехники условного противника с близкого расстояния путем устройства засад и окопов, а также выполнение бойцами коммандо боевых задач в населенных пунктах.

В соответствии с планом учений, танковые подразделения выполнили также приемы продвижения бронетехники с ведением огня.

Высоко оценив действия коммандо и танковых подразделений, генерал-полковник Закир Гасанов дал дополнительные поручения по дальнейшему повышению интенсивности и эффективности боевой подготовки с учетом опыта, обретенного в Отечественной войне Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)