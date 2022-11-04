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Евросоюз высоко ценит готовность Армении и Азербайджана продолжать работу по делимитации - заявление

Политика Материалы 4 ноября 2022 11:58 (UTC +04:00)
Евросоюз высоко ценит готовность Армении и Азербайджана продолжать работу по делимитации - заявление

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БАКУ /Trend/ - Евросоюз высоко ценит готовность Армении и Азербайджана продолжать работу над решением вопросов, связанных с границей.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы по итогам переговоров в четверг в Брюсселе.

"ЕС высоко оценивает конструктивную атмосферу, в которой проходила встреча, и готовность сторон продолжать работу над решением вопросов, связанных с границей, а также над улучшением ситуации в области безопасности", - говорится в заявлении.

Отмечается, что эта встреча последовала за договоренностями, достигнутыми на высшем уровне между главой Европейского совета Шарлем Мишелем, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе их трехсторонних встреч в Брюсселе.

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