Выделены средства на строительство автодороги в Гаджигабульском районе - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о дополнительных мерах, связанных со строительством автомобильной дороги Муган–Биринджи Пашалы–Икинджи Пашалы–Шорбачи–Биринджи Удуллу–Тагылы-Икинджи Удуллу-Губалы Гаджигабульского района

Согласно Распоряжению, в целях завершения строительства автомобильной дороги Муган–Биринджи Пашалы–Икинджи Пашалы–Шорбачи–Биринджи Удуллу–Тагылы-Икинджи Удуллу-Губалы, соединяющей восемь населенных пунктов с населением 12 тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределения средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 12 миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в настоящем Распоряжении, а Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из Распоряжения.