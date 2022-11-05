Личный состав СГБ будет и впредь решительно пресекать любые угрозы территориальной целостности и суверенитету страны – Али Нагиев

БАКУ /Trend/ - Задачи, вытекающие из служебной деятельности, успешно выполняются местными органами и отделами Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, созданными на освобожденных землях.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в статье начальника Службы государственной безопасности генерал-полковника Али Нагиева, опубликованной сегодня в газете "Азербайджан".

«Для сотрудников Службы государственной безопасности, всегда ощущающих внимание и заботу Президента страны, созданы все условия для эффективной, гибкой и оперативной организации службы в территориальных органах на освобожденных от оккупации землях, а также в других городах и районах Азербайджана, материально-техническое обеспечение обеспечено на самом высоком уровне», - сказал Нагиев.

Генерал-полковник отметил, что это очередное яркое воплощение доверия главы государства личному составу Службы государственной безопасности.

«Заверяем главу государства и наш народ, что личный состав Службы государственной безопасности и впредь будет решительно пресекать любые угрозы, направленные на территориальную целостность, суверенитет нашего государства, общественно-политическую стабильность и атмосферу безопасности в стране, и впредь будет мобилизовать все силы и средства, достойно и честно выполняя свои служебные обязанности, всегда будет бдительно стоять на страже нашей государственности и независимости!» - сказал Нагиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)