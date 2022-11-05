БАКУ /Trend/ - Началось пленарное заседание парламента Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, в повестку заседания включены 22 вопроса.

Это следующие вопросы:

1. Заявление Милли Меджлиса в связи с 8 Ноября − Днем Победы.

2. Законопроект Азербайджанской Республики "О государственно-частном партнерстве" (первое чтение).

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон "Об образовании" (первое чтение).

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (второе чтение).

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "Об исполнении" (второе чтение).

6. Законопроект о внесении изменения в Гражданский процессуальный кодекс, Семейный кодекс, «Консульский устав Азербайджана», утвержденный законом №782 от 8 февраля 1994 года, и закон “О государственной пошлине” (второе чтение).

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (второе чтение).

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "О борьбе с торговлей людьми" (третье чтение).

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (третье чтение).

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс исполнения наказаний (третье чтение).

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс (третье чтение).

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (третье чтение).

13. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Положения о порядке преобразования государственного предприятия в акционерное общество" и о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О финансово-промышленных группах", "Об аренде земли" (третье чтение).

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон "О государственной пошлине" (третье чтение).

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением медалей Азербайджанской Республики "За отличие на службе в органах прокуратуры" и "За эффективное сотрудничество с органами прокуратуры" (третье чтение).

16. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон "О прокуратуре" (третье чтение).

17. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон "О прохождении службы в органах прокуратуры" (третье чтение).

18. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в Трудовой кодекс (третье чтение).

19. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон "О трудовых пенсиях" (третье чтение).

20. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон " О государственной службе" (третье чтение).

21. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в Трудовой кодекс (третье чтение).

22. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон "Об увековечении имени шехида и льготах, предоставляемых семьям шехидов" (третье чтение).

(Перевод: Фидан Мустафаева)