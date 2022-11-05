В период 44-дневной войны были успешно предотвращены крупномасштабные киберугрозы со стороны Армении - Али Нагиев

БАКУ /Trend/ - В период 44-дневной Отечественной войны были успешно предотвращены крупномасштабные киберугрозы со стороны Армении.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в статье главы Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковника Али Нагиева, опубликованной в газете «Азербайджан».

В статье отмечается, что СГБ Азербайджана, мобилизовав все силы и средства для предотвращения террористических и провокационных планов и намерений противника, оказала всестороннюю поддержку в рамках возложенных на нее полномочий, внеся вклад в обеспечение победы азербайджанской армии.

По словам Али Нагиева, в период войны были успешно пресечены широкомасштабные угрозы со стороны Армении в киберпространстве, дезинформационная деятельность против Азербайджана.

Он отметил, что своевременно полученные разведданные сыграли решающую роль в предотвращении атак противника, проведении успешных боевых действий азербайджанскими ВС, освобождении отдельных населенных пунктов с минимальными потерями.

(Перевод: Фидан Мустафаева)