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Азербайджан предпринял ряд односторонних шагов для обеспечения мира - глава МИД

Политика Материалы 5 ноября 2022 11:40 (UTC +04:00)
Азербайджан предпринял ряд односторонних шагов для обеспечения мира - глава МИД

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская сторона предприняла ряд односторонних шагов для обеспечения мира.

Как сообщает Trend, об этом сказал в субботу министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на мероприятии, посвященном 8 ноября - Дню Победы.

«У армянской же стороны другое отношение, которое продолжалось в течение прошедших 30 лет. Со времен первой Карабахской войны нет никакой информации о судьбе почти 4 тысяч пропавших без вести азербайджанцев», - сказал глава МИД.

Министр отметил, что азербайджанская сторона передала армянской стороне тела более 1 700 армянских военнослужащих.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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