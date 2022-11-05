Армения осуществила этническую чистку, азербайджанцы были изгнаны со своих исконных земель – Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Армения осуществила политику этнической чистки, наши соотечественники были изгнаны со своих исконных земель.

Как сообщает Trend, об этом сказал в субботу министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на мероприятии, посвященном 8 ноября - Дню Победы.

Глава МИД подчеркнул, что Армения с конца 1980-х - начала 1990-х годов начала проведение агрессивной политики в отношении Азербайджана. 20 процентов земель страны были оккупированы. Армения осуществила политику этнической чистки и азербайджанцы были изгнаны со своих исконных земель. В течение 30 лет по бывшему конфликту в рамках многочисленных международных организаций были приняты соответствующие резолюции, в том числе 4 резолюции Совета Безопасности ООН, однако Армения продолжала политику оккупации, игнорируя эти резолюции.

"Два года назад наша славная армия, народ, объединившись в единый кулак вокруг Президента Ильхама Алиева, продемонстрировали свою мощь, борьбу, и наши земли были освобождены от оккупации", - сказал Джейхун Байрамов.