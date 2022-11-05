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Демонстрация Арменией деструктивности под влиянием третьих сторон неприемлема - Джейхун Байрамов (Дополнено)

Политика Материалы 5 ноября 2022 12:17 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:49)

БАКУ /Trend/ - Демонстрация Арменией деструктивности под влиянием третьих сторон неприемлема.

Как сообщает Trend, об этом сказал в субботу министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на мероприятии, посвященном 8 ноября - Дню Победы.

Он отметил, что Азербайджан будет решительно пресекать все провокации.

Глава МИД добавил, что позиция Азербайджана по будущему в регионе известна и она заключается в нормализации отношений на основе норм международного права.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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