Подписан меморандум о сотрудничестве между медиаплатформой Turkic.World и известной турецкой писательницей Айше Гюль Кара Зорлу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Подписан меморандум о сотрудничестве между медиаплатформой Turkic.World и известной турецкой писательницей Айше Гюль Кара Зорлу.

Как сообщает в субботу Trend, меморандум был подписан заместителем директора АМИ Trend Руфизом Хафизоглу и турецкой писательницей Айше Гюль Кара Зорлу, которая является автором персонажа "Шакрак". В церемонии подписания также приняла участие депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова.

В рамках подписанного меморандума на медиаплатформе Turkic.World будут публиковаться новости, связанные с книгой Айше Гюль Кара Зорлу, и они будут представляться миру на турецком, русском и азербайджанском языках.

Книга, в которой рассказывается о приключениях героя по имени Шакрак, создана в игровой форме, и предназначена как для развлечения, так и для обучения во время чтения.

В мероприятии, состоявшемся после церемонии подписания и организованном во дворце для инвалидов имени Фейзуллаха Кыйыклыка (Feyzullah Kıyıklık Əngеllilеr Sarayı) в муниципалитете Багджилар, приняли участие учителя и дети с ограниченными возможностями зрения.

Отметим, что медиаплатформа "Тюркский мир" (Turkic.World) начала свою деятельность в 2021 году в результате сотрудничества АМИ Trend и турецкой "Albayrak Media Group" при поддержке помощника Президента - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

(Перевод: Фидан Мустафаева)