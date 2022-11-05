В минобороны Азербайджана состоялось служебное совещание (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 5 ноября под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве обороны Азербайджана, в совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства, а также командиры воинских объединений и соединений.

После оглашения распоряжения Президента Азербайджана о присвоении высших воинских званий военнослужащим министерства обороны и соответствующего приказа министра обороны военнослужащим были вручены высшие воинские звания. Передав военнослужащим поздравления Верховного Главнокомандующего, министр обороны пожелал им успехов в дальнейшей службе, дал соответствующие поручения и рекомендации.

Затем министр обороны довел до участников совещания задачи, поставленные Президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией.

Была подробно проанализирована сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе и территориях временного размещения российского миротворческого контингента.

Была особо подчеркнута важность постоянного наблюдения и контроля за деятельностью незаконных армянских вооруженных формирований на территориях Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Отмечалось, что министр обороны посетил части ВВС, Сил специального назначения и ракетно-артиллерийских войск, дислоцированные в южных регионах нашей страны, и подразделения коммандо, осмотрел учебные центры, понаблюдал за практической боевой подготовкой подразделений. Были уточнены оперативные планы, перед командованием были поставлены конкретные задачи по дальнейшему повышению боеготовности.

Напомнив слова Верховного Главнокомандующего «Никто не может говорить с нами языком ультиматума», произнесенные в ходе выступления на церемонии поднятия флага Азербайджана в городе Лачин, министр поручил уделить особое внимание профессионализму личного состава и боевой подготовке войск, повысить интенсивность проведения учений, в том числе занятий в полевых условиях.

Генерал-полковник Гасанов отметил важность пристального внимания к дальнейшему усилению идеологической работы и морально-психологического обеспечения личного состава.

Особо была отмечена важность постоянного контроля за неукоснительным соблюдением правил техники безопасности во время боевого дежурства и в повседневной служебной деятельности.

Министр обороны дал соответствующие поручения должностным лицам о строгом контроле за процессом подготовки к зиме, особенно по вопросам обеспечения подразделений, дислоцированных в горной местности.

В заключение были даны указания о дальнейшем улучшении организации службы войск, служебных и социально-бытовых условий личного состава, продолжения инженерных работ на освобожденных территориях и по вопросам медицинского обеспечения.

(Перевод: Фидан Мустафаева)