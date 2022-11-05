Подробно проанализирована оперативная обстановка на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы - минобороны

БАКУ /Trend/ - Подробно проанализирована сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе и территориях временного размещения российского миротворческого контингента.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве обороны Азербайджана, об этом было сказано на служебном совещании в минобороны. Была особо подчеркнута важность постоянного наблюдения и контроля за деятельностью незаконных армянских вооруженных формирований на территориях Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Отмечалось, что министр обороны посетил части ВВС, Сил специального назначения и ракетно-артиллерийских войск, дислоцированные в южных регионах страны, и подразделения коммандо, осмотрел учебные центры, понаблюдал за практической боевой подготовкой подразделений. Были уточнены оперативные планы, перед командованием были поставлены конкретные задачи по дальнейшему повышению боеготовности.

(Перевод: Фидан Мустафаева)