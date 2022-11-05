Прекращено производство по уголовному делу в отношении 11 обвиняемых по «Тертерскому делу»

БАКУ /Trend/ - В Гянджинском военном суде состоялся судебный процесс по уголовному делу 11 обвиняемых по «Тертерскому делу».

Как сообщает в субботу Trend, решением суда на процессе под председательством судьи Вугара Мамедова производство по делу прекращено, уголовное дело направлено в прокуратуру.

Отметим, что ранее на заседании Пленума Верховного суда было рассмотрено дело в связи с 18 лицами в рамках "Тертерского дела".

На пленуме было удовлетворено заявление Генерального прокурора, и в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было принято решение о повторном рассмотрении в суде апелляционной инстанции уголовных дел в отношении Оруджева Рауфа Рашид оглу, Рзаева Ниджата Габиль оглу и других по статье 274 (государственная измена) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Решением Гянджинского апелляционного суда приговоры в отношении каждого из 19 человек были отменены. Из них дела 12 человек возвращены в Гянджинский военный суд , 7 - в Тертерский военный суд.

Дело осужденного Эмиля Алиева в составе 12 лиц, выделено в отдельное производство.

(Перевод: Фидан Мустафаева)