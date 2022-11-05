Парламент Азербайджана распространил заявление по случаю Дня Победы (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана выступил с заявлением в связи с 8 ноября – Днем Победы.

Как сообщает в субботу Trend, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании парламента сказала, что Победа в 44-дневной войне стала результатом мощи Вооруженных сил Азербайджана под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

В заявлении говорится, что это одна из важнейших страниц в истории Азербайджана. Победа в войне, прекращение оккупации создали условия для начала нового этапа в истории Азербайджана. Было отмечено, что путь к великой Победе был нелегким. В результате армянской агрессии более 1 миллиона соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами. До сих пор неизвестна судьба почти 4 000 соотечественников, пропавших без вести в годы первой Карабахской войны. Армянские вандалы разрушили все города и села за период оккупации территорий. Во время оккупации были уничтожены также памятники истории и культуры. Армения до сих пор продолжает минный террор против Азербайджана. Однако все это не смогло сломить решимость азербайджанского народа. Президент Ильхам Алиев, продолжающий политику великого лидера Гейдара Алиева, превратил Азербайджан в могущественное государство. Благодаря мощи азербайджанского государства и армии земли страны были освобождены от оккупации.

Как отмечается в заявлении, внутренняя и внешняя политика Азербайджана основывается на интересах и потребностях народа страны. Трехстороннее заявление, подписанное 10 ноября 2020 года, положило конец карабахскому конфликту. Сегодня в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся восстановительные работы, создается инфраструктура, строятся дороги, мосты, тоннели, идет подготовка к открытию Зангезурского коридора. Все это обеспечит дальнейшее усиление Азербайджана.

Парламент Азербайджана в своем заявлении призывает армянскую сторону правильно оценить представившуюся историческую возможность. Отмечается, что шаги, которые будут предприняты в процессе мирных переговоров на основе 5 принципов, предложенных Азербайджаном, будут способствовать подписанию мирного соглашения.

(Перевод: Фидан Мустафаева)