Подписан меморандум о сотрудничестве между медиаплатформой Turkic.World и известной турецкой писательницей Айше Гюль Кара Зорлу (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Подписан меморандум о сотрудничестве между медиаплатформой Turkic.World и известной турецкой писательницей Айше Гюль Кара Зорлу.

Как сообщает в субботу Trend, меморандум был подписан заместителем директора АМИ Trend Руфизом Хафизоглу и турецкой писательницей Айше Гюль Кара Зорлу, которая является автором персонажа "Шакрак". В церемонии подписания также приняла участие депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова.

В рамках подписанного меморандума на медиаплатформе Turkic.World будут публиковаться новости, связанные с книгой Айше Гюль Кара Зорлу, и они будут представляться миру на турецком, русском и азербайджанском языках.

Книга, в которой рассказывается о приключениях героя по имени Шакрак, создана в игровой форме, и предназначена как для развлечения, так и для обучения во время чтения.

В мероприятии, состоявшемся после церемонии подписания и организованном во дворце для инвалидов имени Фейзуллаха Кыйыклыка (Feyzullah Kıyıklık Əngеllilеr Sarayı) в муниципалитете Багджилар, приняли участие учителя и дети с ограниченными возможностями зрения.

Присутствовавший на мероприятии глава муниципалитета города Абдулла Оздемир отметил, что большое значение придается тому, чтобы были персонажи на основе местных детских книг.

"В нашем детстве были такие персонажи, как Бэтмен и Супермен, однако приятно видеть, что сейчас у детей есть местные герои, и для этого были приложены большие усилия. Я благодарю тех, кто внес в этой свой вклад. Считаю важным, чтобы наши дети росли с такими детскими персонажами", - сказал он.

Отметим, что медиаплатформа "Тюркский мир" (Turkic.World) начала свою деятельность в 2021 году в результате сотрудничества АМИ Trend и турецкой "Albayrak Media Group" при поддержке помощника Президента - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

(Перевод: Фидан Мустафаева)