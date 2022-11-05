В армии Азербайджана состоялась церемония выпуска «Начального курса коммандо» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, состоялась очередная церемония выпуска «Начального курса коммандо».

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На мероприятии участникам курса были переданы поздравления руководства министерства обороны. Выступившие на церемонии пожелали выпускникам успехов в дальнейшей службе.

Военнослужащим были вручены сертификаты.

В заключение состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной.

(Перевод: Фидан Мустафаева)