Расширены полномочия председателя ЦИК Азербайджана - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал Указ о внесении изменений в "Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протокол по делам об административных правонарушениях, рассматриваемых районными (городскими) судами", утвержденный Указом Президента Азербайджана от 3 мая 2017 года №1361.

Как сообщает в субботу Trend, согласно Указу, в "Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протокол по делам об административных правонарушениях, рассматриваемым районными (городскими) судами", утвержденному Указом Президента Азербайджанской Республики от 3 мая 2017 года №1361, добавляется раздел 5-1 следующего содержания:

"5-1. Протокол по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 179-1 Кодекса от имени Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики - председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики".