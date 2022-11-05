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Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Молдовы (ФОТО)

Политика Материалы 5 ноября 2022 19:53 (UTC +04:00)
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Молдовы (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 5 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Молдовы Александром Есауленко.

Как сообщили в субботу Trend в МИД, министр Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот посла, поздравил его с назначением и пожелал успехов в его деятельности.

На встрече состоялся обмен мнениями по двусторонней и многосторонней повестке сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой, а также региональной ситуации.

Министр Джейхун Байрамов отметил наличие эффективной повестки сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой на двустороннем уровне. Он подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Молдовой в рамках региональных и международных организаций, в частности "Восточного партнерства", ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ОИС, ГУАМ и ЕС.

Также министр проинформировал о новых реалиях, сложившихся в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, о деятельности Азербайджана по продвижению мирной повестки дня.

Посол Александр Есауленко поблагодарил главу МИД за прием, а также передал свои поздравления с наступающим Днем Победы. Посол выразил удовлетворение тем, что будет работать в Азербайджане, который имеет богатую историю, традиции. Александр Есауленко подчеркнул важность развития отношений между двумя странами в различных сферах, в том числе в экономической, культурной, энергетической, и отметил, что будет работать над дальнейшим развитием отношений стран.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Молдовы (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Молдовы (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Молдовы (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Молдовы (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Молдовы (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Молдовы (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Молдовы (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Молдовы (ФОТО)
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