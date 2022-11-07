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Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре вновь подверглись обстрелу

Политика Материалы 7 ноября 2022 08:44 (UTC +04:00)
Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре вновь подверглись обстрелу

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БАКУ /Trend/ - Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе подверглись обстрелу, передает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Согласно информации, 6 ноября с 19:35 до 21:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении Юхары Шорджа Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы и Безирхана Кяльбаджарского района.

Подразделениями нашей армии были приняты адекватные ответные меры.

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