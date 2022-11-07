В соцсетях распространяется провокационная информация в связи с Нахчываном - СГБ Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В азербайджанском сегменте социальных сетей распространяется информация в связи с Нахчываном провокационного характера.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, в последнее время в соцсетях от имени так называемого "Нахчыванского народного движения Ирана" распространяются фиктивные "обращения от имени местного населения" о том, что якобы "по вине азербайджанских властей население Нахчыванской Автономной Республики испытывает серьезные трудности в вопросах безопасности, науки, продовольствия" и его якобы "желании добровольно войти в состав Исламской Республики Иран и в связи с этим размещении иранских ВС на территории Нахчывана".

СГБ заявляет, что эти провокации, целенаправленно совершаемые против Азербайджана в последние дни, серьезно расследуются и принимаются соответствующие меры. "Распространение подобной бредовой и провокационной информации известными кругами, занимающими враждебную позицию по отношению к нашей стране, неприемлемо и вызывает чувство отвращения у наших граждан. Азербайджанское государство и его политическое руководство являются гарантом безопасной и благополучной жизни населения на всей территории страны, в том числе в Нахчыванской Автономной Республике, которая является неотъемлемой частью страны», - говорится в заявлении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)