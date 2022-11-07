Мы поддерживаем все меры по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - Хулуси Акар

БАКУ /Trend/ - Турция поддерживает все меры по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Но есть некоторые инициативы, которые направлены на торможение этого процесса, и все должны знать, что Турция против них.

Как передает Trend, об этом в понедельник сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар во время выступления в Анкаре на мероприятии, посвященном 8 Ноября - Дню Победы.

Министр подчеркнул, что Азербайджан очень важен для Турции, а Турция очень важна для Азербайджана. "Азербайджан занимает особое место в наших сердцах. Наша деятельность основывается, прежде всего, на узах братства, а также дружбы", - сказал Акар.

Он отметил, что в Агдаме действует совместный турецко-российский центр.

"Мы продолжаем свою работу в полной координации с нашими азербайджанскими братьями. Шушинская декларация стала одним из важнейших шагов в наших отношениях, охватив наши совместные шаги и намерения. В рамках этой декларации мы также заявили, что предпримем все возможные шаги для установления прочного мира в регионе. Армения должна понять жест, сделанный Азербайджаном и Турцией, протянутую руку мира и предпринять необходимые шаги. Все, и в частности Армения, должны видеть, что это важно для региона и что таким образом Кавказ может стать регионом мира и стабильности", - сказал Акар.