Азербайджанский солдат продемонстрировал всему миру силу тюрков - Хулуси Акар

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский солдат продемонстрировал всему миру силу тюрков.

Как передает Trend, об этом в понедельник сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар во время выступления в Анкаре на мероприятии, посвященном 8 Ноября - Дню Победы.

По словам министра, Турция всегда была и впредь будет рядом с братским Азербайджаном в его справедливой борьбе.

Акар напомнил, что 30 лет назад Армения оккупировала 20 процентов азербайджанских земель, изгнала с родных земель более 1 миллиона азербайджанцев, учинила Ходжалинский геноцид.

"Очень интересно, что те, кто "не видел" всего этого, появились уже после того, как Азербайджан восстановил свои права. Об этих исторических фактах нужно рассказывать в школах, мы никогда не должны ее забывать. Минская группа ОБСЕ молчала 30 лет. После Отечественной войны в рамках Евросоюза сюда приезжают десятки людей под предлогом наблюдения за прекращением огня. Героическая азербайджанская армия освободила оккупированные земли от оккупации. Азербайджанский солдат показал всему миру, что он способен освободить свои земли, продемонстрировал всему миру силу тюрков", - сказал он.