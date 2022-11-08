Азербайджан и Армения делают "смелые шаги" к миру - Блинкен

БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник в начале встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном, что две страны предпринимают "смелые шаги" для достижения мира, передает Trend со ссылкой на агентство Reuters.

Встреча проходит государственном гостевом доме в Вашингтоне в Blair House.

"То, что мы видим сейчас, — это реальные и смелые шаги обеих стран, направленные на то, чтобы оставить прошлое позади и работать над прочным миром", — сказал Блинкен в публичных комментариях, открывая встречу в понедельник.

Блинкен отметил, что переговоры будут основываться на предыдущих дискуссиях на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке и других беседах между официальными лицами из Армении, Азербайджана и США.

"Соединенные Штаты как друг Армении и Азербайджана готовы сделать все возможное, чтобы поддержать вас в этих усилиях", — добавил он.

Далее встреча продолжилась за закрытыми дверями.