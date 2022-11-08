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Глава МИД Азербайджана призвал своего армянского коллегу воздерживаться от действий, подрывающих мирный процесс

Политика Материалы 8 ноября 2022 07:10 (UTC +04:00)
Глава МИД Азербайджана призвал своего армянского коллегу воздерживаться от действий, подрывающих мирный процесс

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов призвал своего армянского коллегу Арарата Мирзояна воздерживаться от действий, подрывающих мирный процесс.

Как передает Trend, об этом во вторник на своей странице в Twitter написал глава МИД Азербайджана.

"По инициативе госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне состоялась встреча с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Я подтвердил приверженность и готовность Азербайджана к скорейшему заключению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и призвал воздерживаться от действий, которые могли бы подорвать этот процесс", - написал Байрамов.

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