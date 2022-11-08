Главы МИД Азербайджана и Армении договорились провести еще одну встречу в ближайшие недели

БАКУ /Trend/ - Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян договорились о проведении еще одной встречи в ближайшие недели.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по итогам встречи глав МИД с госсекретарем США Энтони Блинкенов в Вашингтоне.

"Они договорились ускорить переговоры и провести еще одну встречу в ближайшие недели", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что оба министра поблагодарили американскую сторону за проведение переговоров по миру между Азербайджаном и Арменией.

Напомним, что 7 ноября в Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. В "Blair House", где проходила двухстороння встреча, также состоялась совместная встреча министров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.