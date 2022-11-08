Водрузить азербайджанский флаг в Шуше было величайшей мечтой каждого нашего солдата и офицера - генерал-майор Кянан Сеидов

ШУША /Trend/ - Водрузить азербайджанский флаг в Шуше было величайшей мечтой каждого нашего солдата и офицера.

Об этом сказал во вторник Trend командир армейского корпуса генерал-майор Кянан Сеидов.

Генерал-майор отметил, что азербайджанская армия в 44-дневной войне последовательно освобождала от оккупации один населенный пункт за другим, становясь все ближе к Шуше.

По его словам, отличительной чертой Шушинской операции был среди прочего сложный рельеф местности.

«Мы уже находились в окрестностях города Шуша и освободить его любой ценой и водрузить там азербайджанский флаг было самым большим желанием и мечтой каждого нашего солдата и офицера. Задачей было освобождение города Шуша и азербайджанский воин ее выполнил», - сказал генерал-майор.

Он также рассказал об армейском строительстве в послевоенное время.

«В целом опыт показал, что есть необходимость в открытии специальных воинских частей, способных выполнять задачи в условиях горно-лесной, труднопроходимой местности. При участии Президента, Главнокомандующего Ильхама Алиева состоялось открытие на освобожденных землях нескольких воинских частей коммандо, и процесс создания новых воинских частей продолжается», - сказал Сеидов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)