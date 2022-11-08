МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - МИД Турции поздравил Азербайджан с 8 Ноября - Днем Победы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится на странице МИД в Twitter.

«Поздравляем с 8 Ноября - Днем Победы братский Азербайджан, освободивший в результате героической борьбы свои находившиеся под оккупацией земли. Эта историческая победа азербайджанской армии породила надежды на постоянный мир и стабильность во всем регионе. Турция продолжит деятельность в координации с Азербайджаном для развития безопасности, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе, включая восстановление и развитие территорий, освобожденных от оккупации», - говорится в поздравлении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)