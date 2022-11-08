По случаю Дня Победы Азербайджана в Баку прошли шествия военнослужащих (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю 8 Ноября - Дня Победы по улицам и проспектам Баку по определенным маршрутам были организованы шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве обороны Азербайджана, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

В ходе шествий военные оркестры исполнили военно-патриотические песни и марши.

(Перевод: Нубар Кулузаде)