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По случаю Дня Победы Азербайджана в Баку прошли шествия военнослужащих (ФОТО)

Политика Материалы 8 ноября 2022 15:18 (UTC +04:00)
По случаю Дня Победы Азербайджана в Баку прошли шествия военнослужащих (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - По случаю 8 Ноября - Дня Победы по улицам и проспектам Баку по определенным маршрутам были организованы шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве обороны Азербайджана, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

В ходе шествий военные оркестры исполнили военно-патриотические песни и марши.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

По случаю Дня Победы Азербайджана в Баку прошли шествия военнослужащих (ФОТО)
По случаю Дня Победы Азербайджана в Баку прошли шествия военнослужащих (ФОТО)
По случаю Дня Победы Азербайджана в Баку прошли шествия военнослужащих (ФОТО)
По случаю Дня Победы Азербайджана в Баку прошли шествия военнослужащих (ФОТО)
По случаю Дня Победы Азербайджана в Баку прошли шествия военнослужащих (ФОТО)
По случаю Дня Победы Азербайджана в Баку прошли шествия военнослужащих (ФОТО)
По случаю Дня Победы Азербайджана в Баку прошли шествия военнослужащих (ФОТО)
По случаю Дня Победы Азербайджана в Баку прошли шествия военнослужащих (ФОТО)
По случаю Дня Победы Азербайджана в Баку прошли шествия военнослужащих (ФОТО)
По случаю Дня Победы Азербайджана в Баку прошли шествия военнослужащих (ФОТО)
По случаю Дня Победы Азербайджана в Баку прошли шествия военнослужащих (ФОТО)
По случаю Дня Победы Азербайджана в Баку прошли шествия военнослужащих (ФОТО)
По случаю Дня Победы Азербайджана в Баку прошли шествия военнослужащих (ФОТО)
По случаю Дня Победы Азербайджана в Баку прошли шествия военнослужащих (ФОТО)
По случаю Дня Победы Азербайджана в Баку прошли шествия военнослужащих (ФОТО)
По случаю Дня Победы Азербайджана в Баку прошли шествия военнослужащих (ФОТО)
По случаю Дня Победы Азербайджана в Баку прошли шествия военнослужащих (ФОТО)
По случаю Дня Победы Азербайджана в Баку прошли шествия военнослужащих (ФОТО)
По случаю Дня Победы Азербайджана в Баку прошли шествия военнослужащих (ФОТО)
По случаю Дня Победы Азербайджана в Баку прошли шествия военнослужащих (ФОТО)
По случаю Дня Победы Азербайджана в Баку прошли шествия военнослужащих (ФОТО)
По случаю Дня Победы Азербайджана в Баку прошли шествия военнослужащих (ФОТО)
По случаю Дня Победы Азербайджана в Баку прошли шествия военнослужащих (ФОТО)
По случаю Дня Победы Азербайджана в Баку прошли шествия военнослужащих (ФОТО)
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