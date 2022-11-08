Члены Кыргызского клуба друзей Азербайджана направили поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы

БАКУ /Trend/ - Члены Кыргызского клуба друзей Азербайджана направили поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 8 Ноября - Дня Победы, передает во вторник Trend.

"Уважаемый господин Президент,

От имени всех членов Кыргызского клуба друзей Азербайджана поздравляем Вас и в Вашем лице весь азербайджанский народ с Днём Победы.

Наше общественное объединение было основано в 2020 году в самый разгар военных действий по освобождению находившейся почти 30 лет в оккупации территории Нагорного Карабаха.

В своем первом публичном заявлении наш Клуб, выражая мнение общественности Кыргызстана, выступил с полной поддержкой военной операции азербайджанской армии по восстановлению территориальной целостности страны.

Достигнутая осенью 2020 года победа стала результатом высокой боеготовности вооруженных сил Азербайджана, их высокого морального духа и патриотизма, единения всего азербайджанского народа в стремлении достичь своей главной национальной цели - воссоединения Карабаха с Родиной.

Восхищает, какими быстрыми темпами и с какой любовью идёт постконфликтное восстановление освобождённой территории - строится транспортная, социальная и культурная инфраструктура, возводятся новые и ремонтируются повреждённые жилые дома.

Одним словом, на древнюю землю Карабаха пришел долгожданный мир.

Мы рады констатировать, за последнее время в отношениях между нашими странами произошел настоящий прорыв, Кыргызстан и Азербайджан взяли курс на стратегическое партнерство.

Убеждены, что это позволит полнее использовать огромный потенциал всестороннего сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в рамках интеграционных процессов в тюркском мире.

Желаем Вам, господин Президент, здоровья и благополучия, а братскому азербайджанскому народу - мира и процветания!" - говорится в письме.