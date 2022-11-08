Президент Ильхам Алиев: Пусть знают и те, кто проводит на нашей границе военные учения в поддержку Армении. Нас никто не сможет запугать

БАКУ /Trend/ - Наша армия проявила героизм, профессионализм, самоотверженность. Если надо, еще раз покажем, добьемся желаемого. Это знает каждый, это должны знать и те, кто проводит на нашей границе военные учения в поддержку Армении. Нас никто не может запугать.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая 8 ноября перед военнослужащими в городе Шуша на мероприятии по случаю Дня Победы, передает во вторник Trend.

"В течение двух лет, прошедших после войны, мы продолжали нашу политику. За два года мы провели большую созидательную работу, фактически мы заново отстраиваем и будем отстраивать Карабах и Восточный Зангезур. В то же время мы укрепляем и будем укреплять нашу армию. Армения должна знать, что в нынешних рамках нас держит не заявление какого-то покровителя Армении, а наша собственная политика. Мы никого не боимся, никого не остерегаемся. Если бы мы кого-то боялись, то никогда бы не дали старт Второй Карабахской войне. Каждый из нас шел на смерть, шел до конца – или свобода, или смерть! Теперь мы готовы пойти на смерть, требуя своих прав. Потому что все еще – несмотря на то, что война закончилась два года назад – есть беспокоящие моменты, и я хочу обратиться к армянскому народу и сказать свое слово. Они сейчас видят боль этой тридцатилетней оккупации. Сейчас видят, что такое оккупация, что такое потери. Мы им просто ответили, мы сражались на своей земле, мы изгнали оккупанта с нашей земли. Они должны это понять, чтобы не стать второй раз жертвой кругов, которые сидят за рубежом и хотят смотреть на этот регион как на игровую площадку. Здесь диктуем мы, основной силой здесь являемся мы. Наша армия проявила героизм, профессионализм, самоотверженность. Если надо, еще раз покажем, добьемся желаемого. Это знает каждый, это должны знать и те, кто проводит на нашей границе военные учения в поддержку Армении. Нас никто не может запугать. Если Армения хочет проводить политику добрососедства, то она, в первую очередь, должна выполнить все положения Заявления от 10 ноября 2020 года. Она должна быть искренней в мирных переговорах с Азербайджаном. Не должна искусственно затягивать время, не должна ждать какого-то чуда, что кто-то придет и будет воевать вместо них. Никто не придет и не будет воевать вместо них, а если и будет воевать, то вновь увидит перед собой Азербайджанскую армию", - сказал глава государства.