Президент Ильхам Алиев - армянскому народу: Не следует становиться во второй раз жертвой кругов, которые сидят за рубежом

БАКУ /Trend/ - Я хочу обратиться к армянскому народу и сказать свое слово. Они сейчас видят боль этой тридцатилетней оккупации. Сейчас видят, что такое оккупация, что такое потери. Мы им просто ответили, мы сражались на своей земле, мы изгнали оккупанта с нашей земли. Они должны это понять, чтобы не стать второй раз жертвой кругов, которые сидят за рубежом и хотят смотреть на этот регион как на игровую площадку.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая 8 ноября перед военнослужащими в городе Шуша на мероприятии по случаю Дня Победы, передает во вторник Trend.

"После операции 13-14 сентября на основных стратегических высотах в направлении армяно-азербайджанской границы разместились Вооруженные силы Азербайджана. Армения должна прекрасно понимать, что это означает. Сегодня с этих стратегических высот мы своими глазами видим города Гаракилься, Кафан, Горис, Истису. Мы находимся на берегу озера Бала Гёйча. Озеро Беюк Гёйча тоже перед нашими глазами. Все это – реальность. Эти реалии создали мы, после Отечественной войны. Почему? В первую очередь, в ответ на военные провокации Армении, с другой стороны, чтобы застраховаться от будущих военных провокаций, потому что с указанных мною высот видно большинство постов Армении, и если там произойдет концентрация сил, то мы это увидим и немедленно примем меры. В то же время потому, что Армения не выполняет своих международных обязательств. Армения потерпела поражение во Второй Карабахской войне, ее армия разгромлена. Побежденная страна не может вести себя так. Поэтому все наши шаги обоснованы. Правда, некоторые зарубежные покровители Армении хотят нас в чем-то обвинить. Я ответил и им. Если они еще будут кукарекать о чем-то, то вновь отвечу. Это не остановит меня. Но факт в том, что мы требуем своих прав, и то, что Азербайджан прав, не ставится под вопрос крупными международными акторами.

Словом, в течение двух лет, прошедших после войны, мы продолжали нашу политику. За два года мы провели большую созидательную работу, фактически мы заново отстраиваем и будем отстраивать Карабах и Восточный Зангезур. В то же время мы укрепляем и будем укреплять нашу армию. Армения должна знать, что в нынешних рамках нас держит не заявление какого-то покровителя Армении, а наша собственная политика. Мы никого не боимся, никого не остерегаемся. Если бы мы кого-то боялись, то никогда бы не дали старт Второй Карабахской войне. Каждый из нас шел на смерть, шел до конца – или свобода, или смерть! Теперь мы готовы пойти на смерть, требуя своих прав. Потому что все еще – несмотря на то, что война закончилась два года назад – есть беспокоящие моменты, и я хочу обратиться к армянскому народу и сказать свое слово. Они сейчас видят боль этой тридцатилетней оккупации. Сейчас видят, что такое оккупация, что такое потери. Мы им просто ответили, мы сражались на своей земле, мы изгнали оккупанта с нашей земли. Они должны это понять, чтобы не стать второй раз жертвой кругов, которые сидят за рубежом и хотят смотреть на этот регион как на игровую площадку. Здесь диктуем мы, основной силой здесь являемся мы. Наша армия проявила героизм, профессионализм, самоотверженность. Если надо, еще раз покажем, добьемся желаемого. Это знает каждый, это должны знать и те, кто проводит на нашей границе военные учения в поддержку Армении. Нас никто не может запугать. Если Армения хочет проводить политику добрососедства, то она, в первую очередь, должна выполнить все положения Заявления от 10 ноября 2020 года. Она должна быть искренней в мирных переговорах с Азербайджаном. Не должна искусственно затягивать время, не должна ждать какого-то чуда, что кто-то придет и будет воевать вместо них. Никто не придет и не будет воевать вместо них, а если и будет воевать, то вновь увидит перед собой Азербайджанскую армию.

Мы хотим мира, мы не хотим войны. Мира, но справедливого мира. Условия, которые мы выдвигаем, справедливы, основаны на международном праве, и мирный договор должен быть подписан на основе этих условий. Если Армения проявит добрую волю, то он будет подписан, если нет, то не будет подписан. Что будет дальше, покажет жизнь", - сказал глава государства.