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В азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 8 ноября 2022 16:58 (UTC +04:00)
В азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2022 год, утвержденным министром обороны Азербайджанской Республики, 8 ноября в азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги новобранцами.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и суверенитета Азербайджана. В сопровождении военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Новобранцы торжественно приняли военную присягу на верность Родине.

Представители министерства обороны и командования воинских частей поздравили новобранцев с принятием военной присяги, пожелали им быть дисциплинированными, добросовестными и мужественными в службе, хорошо освоить вверенное оружие и технику, достойно выполнять долг перед Родиной.

В заключение состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги (ФОТО/ВИДЕО)
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