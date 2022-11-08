Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии, организованном в Шуше по случаю Дня Победы (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - 8 ноября Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев приняли участие в мероприятии, организованном в Шуше по случаю Дня Победы.

Как сообщает Trend, глава государства выступил перед военнослужащими.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Дорогие военнослужащие.

Я поздравляю вас и весь азербайджанский народ с Днем Победы.

Прежде всего прошу минутой молчания почтить светлую память наших героических шехидов, погибших за Родину.

Минутой молчания была почтена память шехидов.

Президент Ильхам Алиев: Да упокоит Аллах души наших шехидов.

Вооруженные силы Азербайджана, освободившие два года назад от армянской оккупации Шушу, считающуюся неприступной крепостью, написали славную историю. Эта славная история останется с нами навечно. Азербайджанский народ, грядущие поколения будут по праву гордиться этой славной Победой.

Шуша действительно считалась неприступной крепостью. Освобождая Шушу, наши отважные военнослужащие, оснащенные только легким вооружением, шли на смерть. Шли на смерть за Родину, за землю. Каждый из нас хорошо понимал, что без Шуши наша победа будет неполной.

В многочисленных интервью в период войны я раскрывал некоторые моменты, связанные с ее ходом. Естественно, я не мог говорить обо всем. Особенно не мог говорить многое о будущих планах. Лишь однажды, отвечая на заданный вопрос, я сказал, что без Шуши наша победа будет неполной. Уверен, что азербайджанский народ хорошо понял, что наша конечная цель, конечная цель войны – освободить Шушу от оккупации. Не только потому, что Шуша - это венец Карабаха, не только потому, что освобождение города Шуша, имеющего стратегическое расположение, решало исход войны. А еще и потому, что Шуша – это сердце азербайджанского народа, его жизнь, священное место для каждого азербайджанца. Каждый раз находясь в Шуше, - за последние два года я был в Шуше более 10 раз, - каждый раз подъезжая к Шуше по Дороге Победы, я и, уверен, каждый человек еще раз видит героизм наших военных, их самоотверженность, профессионализм. Потому что дорога, называемая "Дорогой Победы", проложена всего около двух лет. Наши героические сыны подошли к Шуше, преодолев это большое расстояние, пройдя через горы, леса, овраги, тропы, победив врага в кровавых боях. После этого, поднявшись по отвесным скалам, с легким оружием нанесли поражение врагу в уличных боях, в боях на городских улицах, рукопашных схватках, изгнали его с наших земель и подняли в Шуше наш трехцветный флаг. С этого исторического дня прошло всего два года, и за эти два года произошло много событий. С годами героизм наших военных будет видеться для каждого из нас более отчетливо.

Путь в Шушу начался 27 сентября. С первого до последнего дня войны Вооруженные силы Азербайджана шли только вперед, за 44 дня ни разу не был сделан шаг назад. Хотя из мировой военной истории нам известно, что в таких трудных войнах, особенно в войнах, которые идут в столь неблагоприятных рельефных условиях, как и в нашем случае, бывают и маневры, и отступления, и неожиданности. Но нас к Победе вели твердая воля, любовь к Родине, профессионализм наших военных. Когда в первый день войны – 27 сентября были освобождены 6 сел, азербайджанский народ еще больше поверил в то, что мы добьемся желаемого, выполним свою историческую миссию.

44 дня мы шли только вперед. До города Шуша на поле боя были освобождены многие города и села, в том числе Джебраил, Гадрут, Физули, Зангилан, Губадлы, Суговушан, около 300 сел, часть Лачина и Кяльбаджара. Освобождение города Шуша сломило хребет армянской армии. Фактически с первых дней войны Армения была в тревоге, порой впадала в панику, истерику. Именно поэтому в армянской армии было более 10 тысяч дезертиров. Это их собственное признание. В Азербайджанской армии не было ни одного дезертира. Это свидетельствует о высоких нравственных качествах нашего народа. Наши военные шли на смерть, шли в бой с лозунгом "Умрем, но не отступим", не было ни одного дезертира. Это – героизм нашего народа, и это показывает, что выросло прекрасное молодое поколение - многие из них никогда не видели Карабах, Зангезур, узнавали об этой священной земле из телепередач, фотографий, разговоров родителей и старших. Но они пришли и с честью выполнили историческую миссию нашего народа.

Дорога к Победе была тернистой и сложной. Поражение в Первой Карабахской войне морально потрясло наш народ. Причины этого поражения известны. В то время антинациональные элементы узурпировали власть, вели борьбу за власть, ради того, чтобы прийти к власти, фактически сдали Армении, армянам такую неприступную крепость как Шуша. Так и случилось. Через месяц после оккупации Шуши и Лачина тандем НФА-Мусават пришел к власти. Они пришли к власти на этой трагедии, на пролитой крови, на национальном позоре и за год пребывания у власти привели нашу страну в ужасное состояние, развязали гражданскую войну, взяли в плен своих солдат. Мы теряли земли, а они занимались грабежом и разбоем, мобилизовали все усилия для того, чтобы укрепить свою власть.

То есть, поражение в Первой Карабахской войне было неизбежным, потому что антинациональная власть не может победить в войне. В период оккупации официальная пропаганда Армении, медиа ресурсы их покровителей пытались навязать всему миру, в том числе азербайджанскому народу мысль о том, что Азербайджан никогда не сможет восстановить свою территориальную целостность военным путем. Достаточно посмотреть выступления представителей международных структур, должностных лиц стран, занимавшихся этим вопросом. Сколько раз они говорили, что этот конфликт не имеет военного решения. То есть, во-первых, нас пытались убедить. Во-вторых, нас пытались заставить отказаться от военного пути решения вопроса. Мы же, естественно, старались, чтобы этот вопрос был решен мирным путем, но чтобы был решен. Однако мы видели, что тактика переговоров просто ведет к замораживанию вопроса и, конечно, никогда не могли бы согласиться с этим.

Наконец, азербайджанский народ, объединившись в единый кулак, выполнил историческую миссию. Путь к войне прошел через многие направления. В первую очередь, мы сами должны были оснастить нашу армию необходимым оружием и техникой. А для этого нужна была сильная экономика. Когда Азербайджан обрел независимость, наше финансовое, экономическое положение было очень тяжелым. Поэтому создание сильной экономики рассматривалось как важный фактор в завоевании победы в войне, и мы сделали это. Наша экономика усилилась. Мы живем за свой счет, не нуждаемся в чьей-либо помощи, ни от кого не зависим, сами строим свою жизнь в пределах своих возможностей и строим ее хорошо.

Экономические процессы, трудности, кризисы, происходящие сейчас в различных уголках мира, свидетельствуют об устойчивости экономики Азербайджана. Страна, вышедшая из столь тяжелой войны, в течение двух лет проводит на освобожденных землях широкомасштабную созидательную работу. Финансовый источник всех этих работ – бюджет Азербайджана. За эти два года мы не получили ни от одной страны, ни от одной организации, ни от одного донора в качестве помощи ни одного маната. Конечно, если кто-то захочет нам помочь, то мы не будем возражать, но нам никто не помогает и не поможет. Сильная экономика является основным фактором в армейском строительстве. Мы это сделали, создали полностью устранили экономическую зависимость. Если бы мы зависели от кого-то экономически, то не смогли бы с успехом завершить войну.

В то же время мы должны были разоблачить оккупационную политику Армении, потому что, к сожалению, подконтрольные Армении международные медиа ресурсы, продавшиеся политики, их иностранные покровители, армянское лобби создали такое мнение, что словно Азербайджан является агрессором. Когда были оккупированы азербайджанские земли, некоторые страны ввели против нас санкции. То есть, мы фактически не использовали свои дипломатические возможности. Мы должны были доказать всему миру, что мы правы, что справедливость на нашей стороне, международное право на нашей стороне. Поэтому мы вели очень активную работу в международной плоскости. Ведущие международные организации – ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Совет Европы приняли постановления и резолюции, поддерживающие нашу позицию, то есть отражающие справедливость. Это была очень важная международная правовая основа.

Параллельно мы наладили тесные связи сотрудничества со многими странами в двустороннем формате – как в нашем регионе, так и на других континентах. 9 стран-членов только Европейского Союза подписали декларации о стратегическом партнерстве с Азербайджаном. А это - треть стран-членов Евросоюза. То есть, эти международные связи и международный авторитет Азербайджана позволили нам обрести больше друзей, в то же время довести до мирового сообщества реалии, связанные с Карабахом, армянской оккупацией, и мы довели их. В целом, в течение 44 дней международный подход, связанный с войной, был позитивным. Правда, некоторые проармянские страны и страны, имевшие тесные отношения с Арменией, пытались предпринять против нас некоторые политические шаги, но и они не дали никакого эффекта. Потому что мы за эти годы завоевали сильную международную поддержку. Мы были избраны председателем Движения неприсоединения. Наше председательство было утверждено единогласным решением. Единогласным решением наше председательство было продлено еще на год. А это – международный институт, объединяющий большую часть мирового сообщества. Членами этого института являются 120 стран. Мы наладили тесные связи с мусульманскими странами и сумели им объяснить, что Армения ведет агрессивную политику не только против нас, но и против всего мусульманского мира. Те, кто разрушает мечети, не могут быть друзьями мусульман. Могут ли руководители мусульманских стран раскрывать объятия тем, кто разрушает мечети? Могут их обнимать и целовать? Это лицемерие, это предательство. Другого названия этому нет. Поэтому мы изолировали Армению от основных опор в мусульманском мире. Правда, не сумели сделать это полностью. Этому есть другие причины – вот, названное мною лицемерие. Но в целом Армения была признана в мусульманском мире как страна, разрушающая, оскорбляющая мечети, и этого добились мы.

У нас была очень активная политика, связанная с вопросами патриотизма. Воспитание молодого поколения в патриотическом духе было одним из основных направлений моей политики как Президента и мы добились этого. Наша молодежь патриотически настроена, привязана к Родине, и Вторая Карабахская война показала это. Еще раз хочу сказать, наша молодежь, которая никогда не видела Карабах, была готова идти на смерть за Карабах и шла. В обществе превалировали идеи национального единства, национальной солидарности. В то же время все проживающие в Азербайджане народы в результате проводимой мною политики еще теснее сплотились. Я неоднократно говорил и сегодня говорю, что мы – большая семья. Все проживающие в Азербайджане народы – члены большой семьи. Мы вместе и в хорошие дни, и в тяжелые дни, и это единство – редкая ценность в мировом масштабе. Посмотрите, на примере других стран мы видим недовольство, столкновения, недоверие на национальной, религиозной, этнической почве. А что мы видим в Азербайджане – единство, братство, дружбу! Все проживающие в Азербайджане народы шли на смерть за Карабах. Это – наша большая ценность. Мы должны беречь и сохранять, усилить это, эту ценность. Вторая Карабахская война усилила национальную солидарность, национальное единство в нашей стране, усилило нашу страну. Мы сбросили со своих плеч этот тяжелый груз, стерли с себя это клеймо. Сейчас мы с гордо поднятой головой говорим свое слово на любом мероприятии, в любом формате. Мы живем с честью, достоинством, как победоносный народ. Этим мы обязаны вам и десяткам тысяч таких военных, как вы. Азербайджанский народ знает и высоко ценит это.

Конечно, для завоевания успеха в войне мы должны были реализовать очень важные проекты и сделали это. Достаточно сегодня посмотреть на энергетическую и транспортную карты мира и нашего региона, чтобы каждый увидел, какую огромную пользу принесли проекты, реализованные по нашей инициативе, и нашей стране, и нашим партнерам. Число стран, участвующих в транспортных и энергетических проектах, реализуемых по нашей инициативе, исчисляется десятками. На нынешнем этапе это приобретет еще более широкий размах, и все эти страны являются нашими естественными друзьями и союзниками. В то же время эти проекты создали нам дополнительные финансовые возможности. Мы направили эти финансовые возможности, в первую очередь, на усиление военного потенциала. Если взглянуть на расходы государственного бюджета в период моего президентства, то можно увидеть, что на первом месте находятся военные расходы. Хотя у страны есть и другие нужды. Мы также решали проблемы около одного миллиона вынужденных переселенцев, обеспечивали их новыми домами. Социальные проблемы, зарплаты, пенсии – их мы тоже должны были увеличивать и увеличивали. Хотели увеличивать еще больше и хотим. Но, в первую очередь, мы оказывали большую финансовую поддержку армии, пути, ведущему к Победе. И сегодня это так. Государственный бюджет Азербайджана на следующий год достиг рекордного уровня, в том числе рекордного уровня достигли средства, которые будут выделены на военные расходы. Могут спросить: почему, война осталась позади, прошло два года. Ответ очень прост. В Армении поднимают голову реваншистские силы. В Армении поднимают головы силы, круги, не желающие мириться с результатами войны. Армения не выполняет полностью Заявление от 10 ноября 2020 года, не вывела полностью свои вооруженные силы из Карабаха, не предоставила нам Зангезурский коридор и периодически совершает против нас военные провокации. Конечно же, мы должны быть подготовленными и мы готовы.

Могу сказать, что за последние два года наши вооруженные силы стали еще сильнее. И структурные реформы, и создание новых формирований, в то же время увеличение численности имеющихся формирований, оснащение оружием и боеприпасами, новой техникой находятся на высочайшем уровне. Нынешняя Азербайджанская армия сильнее, чем два года назад, и это должен знать каждый, Армения и каждый!

Поэтому путь, ведущий к Победе, прошел через различные направления. Конечно, создание сильных Вооруженных сил было главной задачей, и мы их создали. Параллельно, многолетняя внутренняя стабильность, спокойствие, безопасность в стране, конечно же, усиливали нас, потому что – еще раз говорю, я никогда не хочу проводить сравнений, но в нынешнем мире ничего невозможно скрыть, все налицо, - многие страны барахтаются во внутренних проблемах, во многих странах царят внутренний кризис, взаимное недоверие, нарушение общественного порядка, пропасть между народом и властью. А что мы видим у нас – внутреннюю стабильность, национальное единство, национальное согласие, единство народа и власти. Это – огромный результат нашей политики. Все наши шаги и все мои шаги как Президента с 2003 года и по сегодняшний день были направлены на усиление Азербайджана. До Отечественной войны все мои шаги служили одной цели – освободить наши земли, изгнать врага с наших земель, и мы добились этого. В период оккупации я говорил, говорил несколько раз, все мы должны своей работой приближать день свободы, этот священный день, и мы его приближали и приблизили. Мы нанесли по врагу такой сокрушительный удар, что он до сих пор не может прийти в себя. Посмотрите на процессы, которые сейчас идут в Армении. Теперь они направили свою злость, свой яд на себя же. Посмотрите какие процессы там идут в течение этих двух лет.

Армения не должна забывать уроки Второй Карабахской войны, и они должны знать, что игра с огнем обойдется им дорого. Если там кто-то – пусть власть, пусть оппозиция, или какой-либо элемент, наученный и засланный из-за рубежа, вынашивает против нас какие-то злые намерения, то он вновь увидит наш кулак, и история последних двух лет это показала. Даже события этого года – операция "Фаррух", операция "Возмездие", события, произошедшие на армяно-азербайджанской границе 13-14 сентября, - все это должно стать уроком для Армении. Мы преподаем этот урок и надеемся, что они наконец это поймут, смиренно займутся своими внутренними делами, не будут зариться на наши земли, не будут зариться на Карабах. Карабах – наша земля. Российские миротворцы размещены там временно, в Заявлении от 10 ноября 2020 года срок их пребывания указан, и если они на кого-то рассчитывают, то снова столкнутся с трагедией.

Мы просто всегда с уважением относимся ко всем международным договоренностям. Мы – справедливые люди и справедливая страна. Если мы взяли на себя какое-то обязательство, то мы его выполняем. Мы выполняем все обязательства, взятые в Заявлении от 10 ноября 2020 года, два года выполняем. А Армения выполняет? Нет! Сразу после Второй Карабахской войны просто она была в таком страхе, что, естественно, выполнила эти положения и находившиеся под оккупацией территории Агдамского, Кяльбаджарского, Лачинского районов были возвращены нам без единого выстрела. Если бы не вернула, то мы снова разбили бы им голову. А что потом? После этого они вновь стали затягивать время. Я еще раз хочу сказать, это обязательство еще не выполнено полностью. Что делают армянские вооруженные силы в Карабахе? Наше терпение не безгранично, и я еще раз хочу предупредить, что если это обязательство не будет выполнено, то Азербайджан предпримет необходимые шаги.

Зангезурский коридор – это обязательство Армении, она взяла на себя это обязательство. На протяжении двух лет мы не трогаем машины, которые ездят по Лачинской дороге из Армении в Карабах и обратном направлении. Мы взяли обязательство, выполняем его, свободное передвижение. Армения тоже взяла обязательство о том, чтобы между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой было транспортное сообщение. Два года прошло. Нет ни технико-экономического обоснования, никакого-либо движения, ни железной дороги, ни автомобильной дороги. До каких пор мы должны ждать?

События 13-14 сентября произошли не на пустом месте. Естественно, Армения совершила против нас очередную военную провокацию. Но и наш ответ был очень действенным. Наш ответ мог бы быть послабее, если бы они выполняли взятые на себя обязательства. Наш ответ мог быть более жестким, если бы мы хотели войны. Мы не хотим этого, не хотим, чтобы проливалась кровь. Просто мы хотим того, что нам положено по праву.

После операции 13-14 сентября на основных стратегических высотах в направлении армяно-азербайджанской границы разместились Вооруженные силы Азербайджана. Армения должна прекрасно понимать, что это означает. Сегодня с этих стратегических высот мы своими глазами видим города Гаракилься, Кафан, Горис, Истису. Мы находимся на берегу озера Бала Гёйча. Озеро Беюк Гёйча тоже перед нашими глазами. Все это – реальность. Эти реалии создали мы, после Отечественной войны. Почему? В первую очередь, в ответ на военные провокации Армении, с другой стороны, чтобы застраховаться от будущих военных провокаций, потому что с указанных мною высот видно большинство постов Армении, и если там произойдет концентрация сил, то мы это увидим и немедленно примем меры. В то же время потому, что Армения не выполняет своих международных обязательств. Армения потерпела поражение во Второй Карабахской войне, ее армия разгромлена. Побежденная страна не может вести себя так. Поэтому все наши шаги обоснованы. Правда, некоторые зарубежные покровители Армении хотят нас в чем-то обвинить. Я ответил и им. Если они еще будут кукарекать о чем-то, то вновь отвечу. Это не остановит меня. Но факт в том, что мы требуем своих прав, и то, что Азербайджан прав, не ставится под вопрос крупными международными акторами.

Словом, в течение двух лет, прошедших после войны, мы продолжали нашу политику. За два года мы провели большую созидательную работу, фактически мы заново отстраиваем и будем отстраивать Карабах и Восточный Зангезур. В то же время мы укрепляем и будем укреплять нашу армию. Армения должна знать, что в нынешних рамках нас держит не заявление какого-то покровителя Армении, а наша собственная политика. Мы никого не боимся, никого не остерегаемся. Если бы мы кого-то боялись, то никогда бы не дали старт Второй Карабахской войне. Каждый из нас шел на смерть, шел до конца – или свобода, или смерть! Теперь мы готовы пойти на смерть, требуя своих прав. Потому что все еще – несмотря на то, что война закончилась два года назад – есть беспокоящие моменты, и я хочу обратиться к армянскому народу и сказать свое слово. Они сейчас видят боль этой тридцатилетней оккупации. Сейчас видят, что такое оккупация, что такое потери. Мы им просто ответили, мы сражались на своей земле, мы изгнали оккупанта с нашей земли. Они должны это понять, чтобы не стать второй раз жертвой кругов, которые сидят за рубежом и хотят смотреть на этот регион как на игровую площадку. Здесь диктуем мы, основной силой здесь являемся мы. Наша армия проявила героизм, профессионализм, самоотверженность. Если надо, еще раз покажем, добьемся желаемого. Это знает каждый, это должны знать и те, кто проводит на нашей границе военные учения в поддержку Армении. Нас никто не может запугать. Если Армения хочет проводить политику добрососедства, то она, в первую очередь, должна выполнить все положения Заявления от 10 ноября 2020 года. Она должна быть искренней в мирных переговорах с Азербайджаном. Не должна искусственно затягивать время, не должна ждать какого-то чуда, что кто-то придет и будет воевать вместо них. Никто не придет и не будет воевать вместо них, а если и будет воевать, то вновь увидит перед собой Азербайджанскую армию.

Мы хотим мира, мы не хотим войны. Мира, но справедливого мира. Условия, которые мы выдвигаем, справедливы, основаны на международном праве, и мирный договор должен быть подписан на основе этих условий. Если Армения проявит добрую волю, то он будет подписан, если нет, то не будет подписан. Что будет дальше, покажет жизнь.

У всего, что я сказал, есть источник - и наша сильная воля, и наша Победа в Отечественной войне! Эта Победа позволяет нам сказать эти слова всем в лицо, в глаза тем, кто смотрит на нас с пренебрежением. Эта Победа дала нам эту возможность, придала уверенность, дух всему нашему народу. Мы восстановили не только нашу территориальную целостность, но и нашу национальную гордость. Поэтому, дорогие военные, мы в долгу перед вами, в долгу перед десятками тысяч таких же солдат, офицеров, как вы, и азербайджанский народ это хорошо знает. И я, как Верховный главнокомандующий, горжусь вами.

Военнослужащие: Да здравствует Верховный главнокомандующий!

Президент Ильхам Алиев: Да здравствует Карабах! Да здравствует Азербайджан!

Затем было сделано фото на память.

В заключение состоялся торжественный парад военнослужащих.