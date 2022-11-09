Азербайджан и Армения договорились ускорить переговоры - Госдеп США

БАКУ /Trend/ - Главы МИД Азербайджана и Армении на встрече в Вашингтоне договорились ускорить переговоры.

Об этом на пресс-конференции сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает в среду Trend.

"Министры иностранных дел договорились ускорить переговоры", - сказал Прайс, комментируя переговоры министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД Армении Арарата Мирзояна в понедельник.

"Вчерашний день был положительным в том, что обе стороны встретились, они выявили многие области разногласий, в конце дня они смогли договориться о совместном заявлении. Они смогли договориться о продолжении встреч, ведении прямого диалога и дипломатии в последующие недели", - сказал пресс-секретарь Госдепа.