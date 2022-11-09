Спецпредставитель НАТО поприветствовал прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина приветствовал прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне.

Об этом спецпредставитель НАТО написал на своей странице в Twitter, сообщает в среду Trend.

"Хорошие новости. Отрадно видеть, что министры Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов снова участвуют в прямых переговорах. НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, имеющую ключевое значение для стабильности и процветания Южного Кавказа, и приветствует усилия США в этом отношении", - написал он.