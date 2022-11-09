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Спецпредставитель НАТО поприветствовал прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией

Политика Материалы 9 ноября 2022 02:15 (UTC +04:00)
Спецпредставитель НАТО поприветствовал прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией

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БАКУ /Trend/ - Специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина приветствовал прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне.

Об этом спецпредставитель НАТО написал на своей странице в Twitter, сообщает в среду Trend.

"Хорошие новости. Отрадно видеть, что министры Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов снова участвуют в прямых переговорах. НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, имеющую ключевое значение для стабильности и процветания Южного Кавказа, и приветствует усилия США в этом отношении", - написал он.

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