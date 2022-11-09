Останется ли Северная Каролина «красной» на промежуточных выборах? (ФОТО)

РОЛИ/Trend/ - Есть большая вероятность, что на уровне Сената в Северной Каролине республиканцы одержат победу по итогам промежуточных выборов.

Об этом сказал Trend во вторник в ходе брифинга по промежуточным выборам для иностранных журналистов в Роли доцент Школы журналистики и медиа Университета Хассмана Северной Каролины Джо Чабовски.

«Северная Каролина становится немного более «красной», чем большинство других штатов. Так что, если у республиканцев дела пойдут чуть лучше, чем в 2020 году, Северная Каролина останется «красной». А демократам нужны более высокие проценты голосов, чем обычно, чтобы превзойти республиканцев в этом штате», - пояснил он.

Что думают республиканцы?

Стивен Э. Ксавье, баллотирующийся на пост инспектора по водным ресурсам округа Уэйк сообщил Trend, что явка республиканцев в округе Уэйк высока.

«Присутствие демократов в округе Уэйк сильное, но у нас большая явка республиканцев. Так что мы очень оптимистичны. Я думаю, что большая явка республиканцев сегодня на самом деле является референдумом против демократов, в результате политики которых преступность растет, инфляция растет, цены на бензин и продукты растут. Я думаю, что все эти вещи заставят демократов голосовать за республиканцев. Некоторые страны проводят политику, не поддерживающую людей, которые за них проголосовали. В результате вы видите резкий рост преступности и насилия, инфляции, цен на газ во всем мире», — сказал он.

Кандидат в округ D городского совета Роли Роб Баумгарт сказал Trend, что, по его мнению, у республиканцев больше шансов на победу в Северной Каролине.

«Я впервые баллотируюсь, и настроен очень оптимистично. Я консерватор, и считаю, что выбор консерватора в городской совет было бы целесообразным. Сейчас у нас больше шансов победить в Северной Каролине, потому что, возможно, голосование двухлетней давности было неверным решением, учитывая инфляцию, высокие цены на газ. Я не уверен, но хотелось бы верить, что республиканцы лучше справятся с этими вопросами. Мы склонны придерживаться консервативных ценностей и бережливы к деньгам, большинство из нас пришли из малого бизнеса, поэтому мы понимаем, как работает бизнес», - добавил он.

Что говорят избиратели?

Брайан Гилс, пришедший сегодня, чтобы проголосовать, сказал, что голосование важно, потому что люди борются за свои права.

«Каждый имеет право выбирать своих лидеров. Власть должна вернуться на государственный местный уровень. Практика малого бизнеса может быть применена на государственном уровне», - сказал он.

Другая избирательница Галина заявила, что недовольна тем, что происходит в округе, и вносит свой вклад в то, чтобы изменить это демократическим путем.

«Я не принадлежу ни к какой политической партии. Я не довольна тем, как расходуются мои налоги. Я думаю, что в этом вопросе нужен более консервативный подход. Это не деньги государства, это деньги народа. Меня не устраивает весь этот режим отмены», - сказала она.