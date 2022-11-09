Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

БАКУ /Trend/ - С 18:40 восьмого ноября до 02:20 девятого ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа, Азизли, Юхары Загалы Басаркечарского района и Чинарлы Товузгалинского района, подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы, Еллидже, Зейлик, Загалы Кяльбаджарского района и населенного пункта Агдам Товузского района, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Кроме того, членами незаконного армянского вооруженного отряда на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, были обстреляны позиции азербайджанской армии в Ходжавендском районе.

Подразделения азербайджанской армии, расположенные на этих направлениях, приняли адекватные ответные меры.

(Перевод: Нубар Кулузаде)