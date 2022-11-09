Победа Азербайджана - одна из самых славных в истории не только страны, но и тюркского мира - Юджел Карауз

БАКУ /Trend/ - В эти дни отмечается вторая годовщина Победы Азербайджана в 44-дневной войне. Эта победа - одна из самых славных в истории не только Азербайджана, но и тюркского мира.

Об этом в среду, отвечая на вопросы Trend, сказал турецкий генерал запаса Юджел Карауз.

По его словам, эта славная Победа всегда будет с гордостью чтиться в Азербайджане.

Карауз отметил, что Победа Азербайджана олицетворяет собой борьбу против несправедливости. Эта Победа была достигнута благодаря политике Президента, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и доблести армии страны, подчеркнул он.

Турецкий генерал также отметил находящееся на самом высоком уровне турецко-азербайджанское братство.

"Победа Азербайджана в то же время воодушевила тюркский мир, и тюркские государства начали устанавливать более тесные связи друг с другом. Выражаем благодарность азербайджанскому народу, его доблестной армии и Победоносному Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву за то, что они подарили эту Победу азербайджанской и тюркской истории", - добавил он.

Напомним, что 8 ноября 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджана был освобожден от армянской оккупации город Шуша, имеющий большое духовное значение для азербайджанского народа. Освобождение города Шуша стало кульминацией 44-дневной Отечественной войны. Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года ежегодно 8 ноября отмечается в стране как День Победы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)