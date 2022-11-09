Глава МВД Азербайджана ознакомился с условиями службы военнослужащих в Шуше (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов, заместитель министра - командующий Внутренними войсками генерал-лейтенант Шахин Мамедов, начальник Штаба генерал-майор Тофиг Гусейнов и заместитель командующего генерал-майор Ингилаб Мурадов в преддверии Дня Победы посетили пункты дислокации военнослужащих МВД на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщили Trend в среду в МВД, министр поинтересовался бытовыми условиями в казармах, питанием, состоянием здоровья военнослужащих, а также ознакомился с материально-техническим обеспечением, дал соответствующие поручения и рекомендации.

Генерал-полковник Вилаят Эйвазов подчеркнул, что в соответствии с указаниями Победоносного Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по организации службы на освобожденных от оккупации территориях на уровне современных стандартов, осуществляются последовательные меры по улучшению материально-технической базы, жилищно-бытовых условий в казармах, а также по обеспечению передовой техникой, современным оборудованием, спецсредствами и системами связи.

Особо отметив, что сотрудники полиции и военнослужащие с большим профессионализмом продолжают нести свою славную службу на освобожденных территориях, министр поздравил их с Днем Победы и пожелал успехов в службе.

(Перевод: Нубар Кулузаде)