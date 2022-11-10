В австрийской прессе опубликована статья, посвященная речи Президента Ильхама Алиева перед военнослужащими в городе Шуша 8 ноября

БАКУ /Trend/ - Австрийская онлайн-газета опубликовала статью, посвященную речи Президента Азербайджана Ильхама Алиева, произнесенную во время выступления 8 ноября перед военнослужащими в городе Шуша на мероприятии по случаю Дня Победы Азербайджане в 44-дневной войне.

В статье приводятся слова Президента Азербайджана касательно тех уроков, которые следует извлечь Армении из Второй Карабахской войны, а также предупреждение о том, что «игра с огнем» может обойтись очень дорого для армянской стороны, и что кто-либо в Армении, кто вынашивает злые намерение против Азербайджана, «вновь увидит наш кулак», и «история последних двух лет это показала».

В статье говорится, что Президент Азербайджана выразил надежду, что все это станет уроком для Армении, заставит ее отказаться от притязаний на территории Азербайджана, и вновь подчеркнул, что Карабах – это Азербайджан. «Мы преподаем этот урок и надеемся, что они наконец это поймут, смиренно займутся своими внутренними делами, не будут зариться на наши земли, не будут зариться на Карабах. Карабах - наша земля», - приводятся слова главы государства.

Согласно тексту статьи, Президент Азербайджана вновь призвал армянскую сторону перестать рассчитывать на кого-то в целях реализации своих деструктивных планов, предупредив, что в противном случае она вновь может столкнуться с трагедией.

Также газета приводит слова главы государства о том, что международные договоренности выступают прерогативой для Азербайджана, который выполняет взятые на себя обязательства, остается верен обязательствам по заявлению от 10 ноября 2020 года, а также о том, что хотя Армения после Второй Карабахской войны, будучи в страхе, и выполнила его положения (и как результат Азербайджану были возвращены без единого выстрела находившиеся под оккупацией территории Агдамского, Кяльбаджарского, Лачинского районов), она вновь стала затягивать время и уклоняться от обязательств. «Что делают армянские вооруженные силы в Карабахе? Наше терпение не безгранично, и я еще раз хочу предупредить, что если это обязательство не будет выполнено, то Азербайджан предпримет необходимые шаги», - цитирует издание Президента Азербайджана.

Со слов главы государства, тогда как Азербайджан на протяжении двух лет не препятствовал передвижению автомобилей, которые ездят по Лачинской дороге из Армении в Карабах и в обратном направлении, Армения все еще продолжает пренебрегать взятым на себя обязательством обеспечить транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой: «Два года прошло. Нет ни технико-экономического обоснования, ни какого-либо движения, ни железной дороги, ни автомобильной дороги. До каких пор мы должны ждать?".

Также в публикации нашло отражение и обращение Президента Азербайджана к армянскому народу "не стать второй раз жертвой кругов, которые сидят за рубежом и хотят смотреть на этот регион как на игровую площадку". Газета цитирует слова Президента Ильхама Алиева, где он еще раз четко выражает позицию азербайджанской стороны, заявляя, что Азербайджан нацелен на мир, на подписание мирного договора с Арменией, отмечая при этом, что в данном мирном договоре должны быть приняты во внимание справедливые условия, которые созвучны с международным правом: “Если Армения проявит добрую волю, то он будет подписан, если нет, то не будет подписан. Что будет дальше, покажет жизнь".