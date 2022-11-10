В Нахчыванское соглашение ОТГ будут внесены изменения

БАКУ /Trend/ - На саммите в Самарканде будет подписан ряд документов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления на заседании министров иностранных дел стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Узбекистане.

«С принятием нашими лидерами протокола об изменениях в Нахчыванском соглашении организации формирование правовой базы будет завершено. Также была проведена работа в связи со статьей касательно того, какие государства могут быть наблюдателями в Организации тюркских государств»,- сказал он.

Отметим, что соглашение «О создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств» было подписано 3 октября 2009 года в Нахчыване во время IX саммита глав государств тюркоязычных стран.

Соглашение определяет структуру организации, ее цели и задачи.

(Перевод: Фидан Мустафаева)