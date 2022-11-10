Турция ожидает от Армении позитивных шагов в регионе - Реджеп Тайип Эрдоган

БАКУ /Trend/ - В последний раз переговоры с Арменией нами велись в Праге.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции перед визитом в Узбекистан.

Он отметил, что Армении ясно и конкретно было дано понять, что если она будет действовать в отношении Азербайджана в позитивном направлении, то и отношения Турции с Арменией будут в позитивном направлении.

"Мы ждем этого от Армении. На данный момент этот этап не достигнут. Армянская диаспора во Франции и США постоянно действует против процесса нормализации. Такой подход отрицательно сказывается на процессе нормализации. Именно руководство Армении может придать процессу позитивное направление. Если оно сделает это, наша точка зрения также изменится в положительную сторону", - сказал Эрдоган.

(Перевод: Фидан Мустафаева)